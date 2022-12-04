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Ekrem İmamoğlu’na depremzededen şok tepki: Elleme beni, deprem bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu’na depremzededen şok tepki: Elleme beni, deprem bitti
Kamusaati
Kamusaati
04 Aralık 2022 Pazar 22:06

Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmaGmoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı.

'ELLEME BENİ, DEPREM BİTTİ'

Kafasını hızla geriye çeken kadın, 'Elleme beni, deprem bitti' diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.
Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Düzce ziyaretinde depremzededen tepki: 'Elleme beni, deprem bitti' | Video

'BURASI KARTALKAYA DEĞİL, DÜZCE'

CHP'li İmamoğlu'na Düzce merkezde bir genç de, 'Galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, Düzce.' diyerek tepki göstermişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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