Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı atışmanın ardından Trabzonspor atkısı dağıttı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, bordo-mavili ekibin şampiyonluğu sonrası bileklik de yaptırdığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti.

Ziyarette bordo-mavi kravat takan İmamoğlu'na, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç sert tepki göstermişti.

İmamoğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü

İmamoğlu'na 'utanmaz' diyen Koç, "Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur." şeklinde konuştu.

Başkan Koç ayrıca, "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç'a ailesi üzerinden cevap verdi

Ali Koç'un sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İBB Başkanı, "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç ailesinin projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" dedi.

Karadeniz turunda 'Şampiyon Trabzonspor' atkısı dağıttı

Yaşanan bu atışmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda "Şampiyon Trabzonspor” atkısı yaptırıp dağıttırdığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun bu hamlesinden sonra Trabzonspor için bir de bileklik yaptırdığı belirlendi.

Atkıdan sonra şimdi de bileklik ortaya çıktı

Üzerinde “Şampiyon Trabzonspor” yazan bilekliklerin ambalajında İmamoğlu’nun ismi ve unvanı yer aldı.

Bilekliğe, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan verdikleri tepkilerle ateş püskürdü.