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Ekrem İmamoğlu, öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti

İBB Meclisi'nde, AK Parti ile MHP grubunun oylarıyla ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması yönünde karar alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına engel oldu.

Ekrem İmamoğlu, öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 01:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 Nisan UKOME toplantısında, tüm ulaşım araçlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Öğrenci abonman ücretinin 78 TL'den 109 TL'ye, öğrenci indirimli elektronik bilet ücretinin ise 2,67 TL'den 3,74 TL'ye çıktığı büyük zamma tepki yağdı.

Özellikle öğrencilerin tek bilet ve abonman fiyatlarındaki artış tartışma yarattı ve öğrenciler tarafından protesto edildi.

AK Parti ile MHP öğrencileri zamdan muaf tuttu

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, harekete geçen AK Parti-MHP grupları tarafından, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu.

Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İmamoğlu veto edeceğini söylemişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu kararı veto etti

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre; bugün İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının “Başkanlık ek teklifleri” arasında, İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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