Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı

İstanbullular dün karla mücadele ederken İBB Başkanı'nın balıkçıda yemek yemesi tartışmaları beraberinde getirdi.

İstanbul son yılların en felaket kışını yaşıyor...

Dün itibarıyla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da, İBB'nin tedbirlerde yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da, metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.

Binlerce kişi evlerine yollarda mahsur kalmışken çözüm için konuşması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o esnada bir balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu.

Daha önce de İstanbul'daki bir kriz sonrası İmamoğlu'nun kayak tatili yapması bu tepkilerin çığ gibi büyüttü.

Ekrem İmamoğlu balıkçıdaki fotoğrafı hakkında açıklama yapmazken, sosyal medyada İmamoğlu taraftarları bu fotoğrafın yalan olduğunu ve dün çekilmediğini iddia etti.

BALIKÇININ SAHİBİNE SORULDU

Ancak İmamoğlu'nun balık yediği restorantın sahibi fotoğrafın doğru olduğunu kabul etti.

Konuyla ilgili Gündeme Dair Her Şey haber sitesi isminin Kahraman Balıkçısı olduğu restorantın sahibi ile konuşarak, fotoğrafların doğru olup olmadığı iddiasını sordu.

"BENİM ADIM KAHRAMAN YALAN OLMAZ"

Rezervasyonun bir ay önce yapıldığını fotoğrafın da dün akşam çekildiğini söyleyen restorant sahibi "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben" diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti.

CHP'ye yakın gazeteci Murat Ağırel de İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğruladı.

Fotoğrafın doğruluğunun ortaya çıkması sonrası ise akıllara sanatçı Fazıl Say'ın paylaşımını getirdi.