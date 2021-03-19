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Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı'nın ardından bir protesto daha

HDP ile yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı İmamoğlu, yine protesto edildi.

Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı'nın ardından bir protesto daha
19 Mart 2021 Cuma 12:53

Dün Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti.

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti.

"Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan." ifadelerini kulllanarak İmamoğlu'nun HDP ile yakınlığına tepki gösterdi.

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulacağım." şeklinde karşılık vermişti.

BİR TEPKİ DAHA

Bu olayın ardaın İmamoğlu yine başka bir tepkiyle karşılaştı.

İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edildi.

İmamoğlu'nun, korumalarına "Alın bunu alın." dediği duyulduğu videoda, vatandaşın "Tühh sana." dedikten sonra alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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