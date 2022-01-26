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Ekrem İmamoğlu'na balıkçıdaki görüntüleri soruldu ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

İngiltere Büyükelçisi ile buluşmasının gizli bir görüşme olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, buluşmaya kar küreme aracıyla gitmesini servis edenleri bulacağını söyledi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:04

İstanbul'da geçtiğimiz gün binlerce kişi evlerine gidişte yollarda mahsur kalmışken, çözüm için konuşması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, o esnada bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile  yemek yemesi kamuoyunun tepkisine yol açtı.

İmamoğlu, bugün hem İstanbul'daki kar yağışının ardından son duruma ilişkin hem de balıkçıdaki yemek konusuna açıklık getirmek için AKOM'da kameraların karşısına geçti.

İlk olarak mağdur olan İstanbullulardan özür dileyen İmamoğlu, balıkçıdaki yemeğin gizli bir yemek olmadığını da belirterek şu ifadeleri kullandı;

"25 GÜN ÖNCE YEMEK YİYECEĞİMİZ BELLİYDİ"

"Biz yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik mekanı da belirlemiştik. Gizli bir yemek değil bu. Gidip gördüğünüzde her tarafı cam olan mekanın 23 yıldır müşterisiyim. Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür. Şeffaf bir yemekti. Kara rağmen 1 gün önce Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Vakit dilimini ayırıp bu resmi buluşmayı, eşlerimizle beraber yaptık.

"DIŞ İLİŞKİLERDE HAKKINI VEREN BİR İBB YÖNETİMİ VAR"

Yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk. Karla mücadele kadar kuracağı ilişki o kadar görevi ve sorumluluğudur. 30 ay içerisinde tarihinde ilk kez dış ilişkilerde hakkını veren bir İstanbul yönetimi var. Belediye başkanının 1-2 saat bir yere gitmesi normal bir şeydir. Sahada 10 binlerce çalışanımız var. Bizim için her şey hepimizde. Bir eksiklik de yaşanmadı.

KAR KÜREME  ARACIYLA YEMEĞE  GİDİLMESİ

Bu konunun devletin imkanları kullanılarak, bir MOBESE kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu söyledim. Kimse bu görüntüleri hiçbir yere servis edemez, bunun kuralları var.

Genel Başkanımız da dile getirdi bazı takip, dinlenme iddialarını. MOBESE gibi hususlar, ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir mesele, bunun talimatını veren kimse, buna müsaade eden hangi sistemse önemini bir insan gözlerime bakarak önemini anlayabilir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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