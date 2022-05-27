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Ekrem İmamoğlu ile Vanlı esnafın 'İETT bileti 15 lira' polemiği

Van'da esnaf ziyareti yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafın "İETT bileti 15 lira oldu" ifadesine itiraz etti. İETT Genel Müdürü esnafı doğrulayınca İmamoğlu "Vatandaş haklı yani" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Vanlı esnafın 'İETT bileti 15 lira' polemiği
Kamusaati
Kamusaati
27 Mayıs 2022 Cuma 22:05

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine konuştu.

"3 kat olmaz, uyduruyorsun"

Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"Ben nasıl uydurayım sayın başkanım, ben halkım" diyen esnafa yanıt veren İmamoğlu, "Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" diyerek üsteledi.

Esnafın '15 lira ödedik' demesi üzerine İETT'yi aradı

Esnafın ısrarla "Geçen sene 6 lira iken, bu sene 15 lira ödedik" demesi üzerine İmamoğlu, İETT'yi aradı.

İETT, Vanlı esnafı doğruladı: 3 kere zam geldi, 15 küsüre denk geliyor

İETT Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Vanlı esnafı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet  ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsüre geliyor."

İmamoğlu: Vatandaşımız haklı yani

Bunun üzerine İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yanıtını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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