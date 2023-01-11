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Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti

İngiliz gazetesi Financial Times'a cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik verdiği demeçte Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de demokrasinin olmadığını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
Kamusaati
Kamusaati
11 Ocak 2023 Çarşamba 12:35

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset arenasındaki hareketlilik artıyor…

Millet İttifakı kanadından herhangi bir aday ismi henüz zikredilmiş değil…

Sık sık adaylık konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı gündeme gelse de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmaların önünü “İstanbul’a hizmet etmeye devam edecek.” ifadeleri ile tıkamıştı.

Bu çıkış üzerine cumhurbaşkanlığı tartışmalarından uzak durması beklenen İmamoğlu’ndan yeni bir hamle geldi.

İmamoğlu, Financial Times’a seçimlere yönelik bir demeç verdi.

İngiliz gazetesine şikayet etti

‘Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından en zorlu seçimi olacağı’ yönünde ifadelerin bulunduğu makalede Ekrem İmamoğlu’nun, İngiliz gazetesine şikayetlerde bulunduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, “Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti’ye karşı soğuttu." ifadelerini kullandı.

“Seçme özgürlüğünü reddediyorlar”

İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak." dedi.

“Otoriter bir zihniyet var”

Otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

"Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar.”

İmamoğlu’nun ‘aldığı desteğe’ vurgu

Öte yandan, söz konusu makalede İmamoğlu’nun ‘çok çeşitli’ seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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