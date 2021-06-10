Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanımız bana sempati duyuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine içten içe bir sempati duyduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin yenilendiği açılışta konuştu.

İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini takip ettiği iddiasında bulundu.

"BANA İÇTEN İÇE SEMPATİ DUYUYOR, FARKINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarını sürdüren İmamoğlu, "Bana İçten içe sempati duyduğunun farkındayım." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BANA İMRENİYOR"

Erdoğan'ın kendisine hayranlık duyduğunu da öne süren İBB Başkanı, "Hatta bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım." ifadelerini kullandı.