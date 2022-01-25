Ekrem İmamoğlu: 1 saatlik yemek molam konuşuluyor

İstanbul'da dün gece kar yağışı nedeniyle hayatın durduğu saatlerde balıkçıda çekilen fotoğrafları ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, 1 saatlik yemek molası verdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.

O yemeğe ilişkin fotoğrafların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası İmamoğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU"

Kar yağışının sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkilediğini söyleyen İBB Başkanı, 1 saatlik yemek molası verdiğini söyledi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

"19 SAAT ÇALIŞTIK YEMEK MOLAM GÜNDEM YAPILDI"

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."