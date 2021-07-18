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Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi

Ekonomi ve terörle mücadeleyi barındıran düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi
18 Temmuz 2021 Pazar 09:56

Ekonomiye ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti.

Buna göre, TMSF'nin kayyım olarak atanmasına dair hüküm, 31 Temmuz itibarıyla 3 yıl uzatılabilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM de kabul edildi #1

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEDE CEZALAR ERTELENDİ

Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde, mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak

GÜMRÜK PERSONELİNE TEŞVİK

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan gümrük muhafaza personeline yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlık göstermeleri durumunda ödül verilecek

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM de kabul edildi #2

KAÇAK TÜTÜN SATIŞIYLA MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak

KORUCULARA MAAŞ FARKI ÖDEMESİ

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altına düştüğünde, ücret farkı tazminat olacak ödenecek.

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM de kabul edildi #3

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM de kabul edildi #4

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Gözaltı süreleri 48 saate uzatılırken, toplu suçlarda bu süre 4 güne çıkarıldı.

DEPREM YARDIMI

2020'de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi için düzenleme yapılacak.

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM de kabul edildi #5

Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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