İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirmişti, Bakırköy zabıta ekipleri, kriz anını fırsata çeviren fırıncıyı affetmedi, İşte Detaylar

Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirmişti, Bakırköy zabıta ekipleri, kriz anını fırsata çeviren fırıncıyı affetmedi, İşte Detaylar

Sokağa çıkma yasağı kararının alındığının duyurulmasıyla birlikte market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu durumu fırsata çeviren bir fırıncı, 1,5 liralık ekmeği 5 liraya satmaya başladı. Vatandaşların tepkisine neden olan fırsatçılık, karşılıksız kalmadı. Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fırının adresini tespit etti ve gereken işlemleri yaptı. İDARİ VE CEZAİ İŞLEM Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Sokağa Çıkma Yasağı’nın ardından ilçemizde bir fırının 5 TL’den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş,fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır." dedi.

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