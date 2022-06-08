Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, daha ucuza satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı

Antalya'da ekmeği 4 TL'den satan bir fırıncı, kendi müşterisini aldığı gerekçesiyle ekmeği 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanına av tüfeğiyle saldırı düzenledi.

Ekmeği 4 TL'den satan fırıncı, daha ucuza satan diğer fırıncının dükkanını kurşunladı
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 17:40

Antalya'da saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Osman Soylu'ya ait fırında yaşandı. İddiaya göre, fırıncı olduğu öğrenilen İ.A., ekmeği ucuza sattığı gerekçesiyle Osman Soylu'nun fırınının önüne aracıyla geldi. Otomobilinden av tüfeğini çıkartan İ.A., işyerine doğrultarak bir el ateş etti.

İşyerinin camları tuzla buz olurken, saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti. Bu sırada işyerinde bulunan Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile diğer personeller büyük korku yaşadı. İ.A., bir süre sonra otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbarla birlikteolay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Soylu çiftinin ifadesine başvururken, Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Ucuz ekmek sattığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını belirten Osman Soylu, "Ekmek 3 lira iken 2,5 TL'ye satıyorduk, halkımızın daha çok yanında olalım dedik, 2,25 TL'ye düşürdük. Karşı taraf da fırıncı. 'Belediye fiyatında satamazsın, eşini, seni öldürürüm' diye hep tehdit etti. Bu tehditlere rağmen halkımızın yanında olduk. Bir insana da gelebilirdi. Şikayetçiyiz" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
10 firmanın seçim anketinin ortalaması alındı! İşte Son Anket Sonuçları
10 firmanın seçim anketinin ortalaması alındı! İşte Son Anket Sonuçları
0
İstanbul'da duştaki kadını dikizlerken kocasına yakalandı! Dayağı yiyince yalvarmaya başladı
İstanbul'da duştaki kadını dikizlerken kocasına yakalandı! Dayağı yiyince yalvarmaya başladı
0
Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.