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Ek zam belli oldu! En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor.

Ek zam belli oldu! En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
Kamusaati
Kamusaati
16 Temmuz 2024 Salı 12:29

6 Aylık enflasyon farkı ardından emekli ve memurların zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL aralığında olanlar ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

"BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR 200 MİLYON TL"

Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL'dir." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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