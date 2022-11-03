Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kaç lira oldu 2023

Ehliyetsiz araba kullananlara kaç lira ceza gelir 2023, ehliyetsiz birine araç kullandırmak araç ruhsat sahibine ceza gelir mi,ehliyetsiz araç kullanan biri hapis yatar mı gibi soruların cevabı haberimizde..
Enflasyon rakamlarının ardından vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, 2023 yılında harç ve cezalara yüzde 122,93 oranında zam gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Erdoğan herhangi bir müdahale etmezse önümüzdeki yıl; pasaport, ehliyet, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt harcı, trafik cezaları ve bazı vergiler yüzde 122,93 oranında artacak.
Son dönemde ülkemizde uygulanan trafik cezaları hem can yakmaya devam ediyor hem de araç sahiplerini isyan ettiriyor.Özellikle özel otomobilinizde bile olsa sigara içemeyeceğinizi duyunca elbette şaşırdınız..Çünkü özel bir alan sayılabilecek şahsınıza ait bir arabada sigara bile içseniz,trafik polisleri sizlere ceza yazabilecek.Trafik ekipleri sizi sigara içerken yakalayamasalar bile mobeseler var,her yerde kameralar var,gezici ekipler var hatta ve hatta tepenizde droneler var! Aman dikkat!
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 2023 YILINDA SİZİ SARSABİLİR!
Devlet vergi için mi,insan hayatını çok düşündüğü için mi artık bilinmez,trafik cezalarını o kadar ciddi boyutlara getirdi ki..İnsanlarımız artık bu işi paranoyaya bağlıyor.Hatta bir vatandaşımız yolda yürürken bile ,önde yürüyen adamı geçersem ceza yermiyim diye düşünmeye başlamış.
Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.
- 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak.
- 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.
- A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.
- 2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.
- Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.
- Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.
- Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.
- Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.
- Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.