Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kaç lira oldu 2023

Ehliyetsiz araba kullananlara kaç lira ceza gelir 2023, ehliyetsiz birine araç kullandırmak araç ruhsat sahibine ceza gelir mi,ehliyetsiz araç kullanan biri hapis yatar mı gibi soruların cevabı haberimizde..

Enflasyon rakamlarının ardından vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, 2023 yılında harç ve cezalara yüzde 122,93 oranında zam gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Erdoğan herhangi bir müdahale etmezse önümüzdeki yıl; pasaport, ehliyet, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt harcı, trafik cezaları ve bazı vergiler yüzde 122,93 oranında artacak.

Son dönemde ülkemizde uygulanan trafik cezaları hem can yakmaya devam ediyor hem de araç sahiplerini isyan ettiriyor.Özellikle özel otomobilinizde bile olsa sigara içemeyeceğinizi duyunca elbette şaşırdınız..Çünkü özel bir alan sayılabilecek şahsınıza ait bir arabada sigara bile içseniz,trafik polisleri sizlere ceza yazabilecek.Trafik ekipleri sizi sigara içerken yakalayamasalar bile mobeseler var,her yerde kameralar var,gezici ekipler var hatta ve hatta tepenizde droneler var! Aman dikkat!

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 2023 YILINDA SİZİ SARSABİLİR!

Devlet vergi için mi,insan hayatını çok düşündüğü için mi artık bilinmez,trafik cezalarını o kadar ciddi boyutlara getirdi ki..İnsanlarımız artık bu işi paranoyaya bağlıyor.Hatta bir vatandaşımız yolda yürürken bile ,önde yürüyen adamı geçersem ceza yermiyim diye düşünmeye başlamış.