BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2

Ehliyet yenileme işlemi 2022 aralık son mu?, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı ?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Ehliyet yenileme işlemi 2022 aralık son mu?, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı ?
Kamusaati
Kamusaati
19 Ekim 2022 Çarşamba 23:40

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan sürenin 31 Aralık 2022'de dolması bekleniyordu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi.

Ehliyet Yenileme Süresi 2 yıl süreyle uzatıldı 2024

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ehliyet #yenileme #işlemi #2022
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 20 Ekim Perşembe 2022
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 20 Ekim Perşembe 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (20 Ekim Perşembe) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (20 Ekim Perşembe) Haftalık burç yorumları
0
Türkiye'nin seçim havasına girdiği dönemde yapılan ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
Türkiye'nin seçim havasına girdiği dönemde yapılan ankete AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.