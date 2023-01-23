Ehliyet affı ne zaman geçerli olacak? Trafik cezaları silindi mi? 2023

Bankalara güvenlik görevlisi olarak işe girmek için ne yapmamız lazım?, Özel güvenlik görevlisi alımları bankaların kendi internet adresleri üzerinden yayınlanmaktadır. Diğer yandan bir takım web sitelerinden de takip edilebilir. Bankalar güvenlik görevlisi olarak açık pozisyonlar olması durumunda personel alımı yapar. Başvuru yapacak kişiler sınava alınırlar. Genel yetenek sınavı olarak adlandırılan bu sınavda, sözel ve sayısal sorular sorularak başarılı olanlar mülakat sınavına çağırılırlar. Mülakat sınavını geçenler Banka özel güvenliği olabilirler. Bankalarda özel güvenlik görevlisi, olmanız için özel güvenlik sertifikasına sahip olmanız gerekir.