Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Ehliyet affı ne zaman geçerli olacak? Trafik cezaları silindi mi? 2023

Erdoğan, trafik ceza aflarını düzenleyeceklerini söylerken 10 bine yakın ehliyetin iade edileceğini belirtti.

Ehliyet affı ne zaman geçerli olacak? Trafik cezaları silindi mi? 2023
Kamusaati
Kamusaati
23 Ocak 2023 Pazartesi 20:09

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler verdi.

Erdoğan, son dönemde gündemde olan trafik ceza affı konusuna değindi.

Trafik ceza affı geliyor

Cumhurbaşkanı bu konuda çalıştıklarını 10 bine yakın ehliyetin iade edileceğini belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

10 bin ehliyet iade edilecek

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum."


Kaynak: Kamu Saati Özel
2 Bin liralık vergi borçları silindi mi?, Hangi Borçları kapsıyor? Kamu borçlarının cezaları kalkıyor
2 Bin liralık vergi borçları silindi mi?, Hangi Borçları kapsıyor? Kamu borçlarının cezaları kalkıyor
0
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 İşçi Alacak
0
Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Personeli Olarak Nasıl Girilir? 2023
Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Personeli Olarak Nasıl Girilir? 2023
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.