EGM yasal işlem başlattı! Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapanlar hakkında işlem yapılacak!

Son dakika: Tokat'ta bulunan bir özel hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulayan sağlık çalışanlarının cezası belli oldu. Cezaların Sağlık Meslekleri Kurulu'nda karara bağlandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." dedi.