EGM 2022 Bekçi Alımı Ne Zaman? Bekçi Alımı 19 Şehir Özel İlanları!

Bekçi alımı iş ilanları bekleyenler için 19 şehirde özel yayınlar yapıldı. Özel ilanlar dışında EGM 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacağını adaylar merakla araştırıyor. Polis alımı ilanı yayınlandı sıra bekçi alımına geldi mi?

Bekçi alımı bekleyenler için 19 şehir özel ilanları yayınlandı. EGM 2022 bekçi alımı ne zaman yapılır diye adaylar bekliyor. Polis alımı ilanı yayınlanınca bekçi alımına sıra mı geldi diye adaylar bekliyor. Türkiye geneli bekçilik ilanlarını bekleyenler için süre kısaldı.

Bekçi Alımı 19 Şehir İŞKUR Listesi Şöyle:

Konya

İzmir

İstanbul

Kocaeli

Ankara

Denizli

Diyarbakır

Kayseri

Gaziantep

Karaman

Balıkesir

Bilecik

Afyonkarahisar

Eskişehir

Antalya

Bursa

Tekirdağ

Edirne

Mersin

Bekçi Olmak İçin Özel İlan Başvuru Şartları

En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak. Başvuru yaptığı ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak. Askerlik ödevini bitirmiş olmak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilanları için kısa süre içerisinde ilana çıkması söz konusu olabilecek. Bekçi alımı ilanlarını kaçırmamak için cep uygulamamızı indirerek anlık haber alabilirsiniz.

Özel ilanlara başvuru yapacaklar İŞKUR’a giriş yaparak meslek bölümüne BEKÇİ yazarak ulaşabilirler.