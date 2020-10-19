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Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:40

Bursa'da, eğlence mekanına gelen aile grubu, bir süre eğlendikten sonra hesabı istedi. Mekanda çalışan garsonlardan biri, müşteri grubunun yanına giderek hesabınız "2 bin 500 lira" dedi. Gruptan bir kişi ise "2 bin 500 TL hesap mı olur'' diyerek garsonla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan müşteriler ise bu duruma tepki gösterdi.

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

"NEDEN BAĞRIYORSUN, HESABINI ÖDE ÇEK GİT"

Bu sırada tartışma yaşanan masanın arkasında oturan bir kişi, "Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git " diyerek, tepkisini dile getirince bu sefer ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARI UNUTULDU

Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

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