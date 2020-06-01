Ege Üniversitesi 200 Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu 2020

Ege Üniversitesi 169 temizlik görevlisi ve 31 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 200 Sözleşmeli Personel Alımı, Personel Alımı Yapacaktır. Ege Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..
ege üniversitesi 169 temizlik görevlisi ve 31 Güvenlik Görevlisi alımı yapacak
ege üniversitesi temizlik görevlisi alımı
Ege Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı
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