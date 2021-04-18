Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde korkutan deprem

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu bölgesel üstünlük, araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Komşu devletlerle kurduğu ilişkiler ve izlediği kararlı tavırla gücünü kabul ettiren Türkiye’nin, bu kez de donanma gücü mercek altına alındı. İsrailli üniversite, yaptığı bir araştırmada Türk donanmasının Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğunu ortaya koydu.