Ege Denizi Datça açıklarında korkutan deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bugün 3 deprem arka arkaya meydana geldi.

İlk deprem 4.5 büyüklüğündeydi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

İkinci sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.

SABAH SAATLERİNDEKİ DEPREM 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bir sonraki sarsıntı ise saat 07.31'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,5 olarak ölçüldü.

4,3 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA

Son deprem ise saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde oldu.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.