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Efsane Cuma nedeniyle AVM'lerde metrelerce kuyruk!

Efsane Cuma nedeniyle AVM'lerde metrelerce kuyruk! Efsane Cuma nedeniyle AVM'lerde metrelerce kuyruk! Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu.

Efsane Cuma nedeniyle AVM'lerde metrelerce kuyruk!
27 Kasım 2020 Cuma 13:37

Efsane Cuma nedeniyle AVM'lerde metrelerce kuyruk!

Dünya genelinde kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

ERKEN SAATTE AKIN ETTİLER

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM'lerin açılmasını bekledi.

MAĞAZA ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR

AVM'lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.Koronavirüs adeta unutuldu vatandaş umursamaz

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