EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Yedinci sezonuyla ekrana gelecek olan EDHO yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın yayınlanan fragman tanıtımında vurulma anı heyecanı ikiye katladı. Diziler Eylül ayında yeni sezon bölümlerine start verirken EDHO’nun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı gelirken yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…

EDHO yeni sezon için tüm sevenleri geri sayıma başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın rol aldığı EDHO 200.bölüm fragmanı geldi. Yayınlanan fragmanda İlyas'ın vurulma anı damga vurdu. Yayınlanan yeni sezon fragmanında düşmanlara kurulan bir tuzak mı olduğu yoksa İlyas'ın gerçekten öldüğünü anlamak Salı akşamı belli olacak. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO NE ZAMAN?

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim tarihinde yeni bölümünün yayınlanması beklenirken dizinin kanalı Atv yayın akışını değiştirdi.

Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.