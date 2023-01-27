Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı

Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğu 2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatma eylemiyle gündeme oturan, o dönem 35 yaşında esnaf olan Ahmet Çakmak, yıllar suskunluğunu bozdu.

"BENİM İÇİN SIRADAN BİR OLAY"

Çakmak, 2001'de yaptığı eyleme ilişkin, haklı olduğunu, şu dönem içinde emekli olduğu için emeklilerin hakkını savunmaya çalıştığını vurgulayarak, "Benim için çok sıradan bir olay. İçine düştüğüm ruh halimi gösterebilmek için Başbakan Bülent Ecevit'e durumumu ilettim. Ben Ecevit'in şahsıyla ilgili o günden bugüne kadar hiç kötü bir laf etmedim. Yazar kasa atmadan önce Bülent Ecevit ya da herhangi bir yetkiliyle görüşme şansım olmadı. Yapacağım eylemden önce kendimi emniyet ekiplerine ihbar ettim ama ciddiye alınmadım. O zaman dükkanım batmıştı ve borçluydum. Bu beceriksizliğin sorumlusu ben değildim. Bu durumu sorumlulara iletme ihtiyacıyla onlara ulaşmak istedim ama hiç bir şekilde ulaşamadım. Birileri çıkıp sosyal medya üzerinden 'Yok bunu Milli İstihbarat teşkilatı yaptırdı. 'Yok bunu devlet yaptırdı, yok bunu AK Parti yaptırdı' gibi iddialar yazıldı. Sanki bu ülkede 20 yıl önce emniyet güçleri yoktu. Herkes eleştirisini hakarete varmadığı sürece yapabilir. Her türlü eleştiriyi duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"EVE GİDİP GARDIROBUN TAHTALARINI YAKMAYA BAŞLADIK"

2001 ile günümüz bugünü kıyaslayarak genel konjonktürü ele alan Çakmak, "Kasayı fırlattım sonra eve gidip gardırobun tahtalarını yakmaya başladık. Koltukları yaktık. Sobada yakabileceğimiz ne varsa evde onu yaktık.

ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ EKONOMİ ÇOK GÜZEL

Bugün ekonomik kriz var diyorlar. Evet, bir sıkıntı olabilir. Son iki aydır ülkede bir düzelme var. Aldığımız maaşlar düzeldi. Marketler fiyatlarını sabitledi. Şu an ben gidişattan memnunum ama 2001 yılında ülkenin yüzde 40'ı gecekondularda yaşıyordu. Herkes soba kullanıyor, ekmek kuyruklarında bekliyordu. İnsanlar hastane kapılarında rehin kalıyordu" şeklinde konuştu.