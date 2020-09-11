Eba giriş yapamıyorum Eba Öğrenci giriş sorunu nasıl çözülür? EBA Canlı Ders Öğrenci Giriş Sorunu Çözülmelidir

EBA Canlı Ders Öğretmen ve Öğrenci Giriş Sorunu Çözülmelidir. eba giriş sorunu nasıl çözülür?

Uzaktan eğitim EBA TV ve EBA canlı ders üzerinden devam ediyor. Telafi eğitimi 18 Eylül'e kadar devam edecek. 21 Eylül'den itibaren ise 1. sınıflar hariç diğer tüm sınıflar uzaktan eğitime devam edecek.

EBA canlı ders uygulamasında öğretmenleri ve öğrencileri ilgilendiren bazı sorunlar tespit edildi.

Bu sorunlardan biri EBA'da oluşan yoğunluk nedeniyle uygulamaya veya web sayfasına giriş yapılamamasıdır.

Şu an telafi dönemi olması sebebiyle birçok öğrenci canlı derslere katılmamaktadır. Buna rağmen bazı saatlerde EBA çok kalabalık uyarısı sebebiyle giriş yapılamamaktadır.

Canlı derse katılan öğrenci sayısı zamanla arttığında yoğunluk daha da artacaktır. Bu konuda önlem alınmalıdır.

Yine EBA'ya giriş yaptıktan sonra canlı ders saati gelmesine rağmen öğretmenler canlı dersi başlatamamaktadır.

Örneğin 10.10'da dersine giriş yapmak isteyen bir öğretmen, canlı dersi açarken sistemin verdiği hatalar sebebiyle 5-10 dakika boyunca canlı dersi açmaya çalışmakta ve zaman kaybı olmaktadır.

Ders süresi 30 dakikadan 20 dakikaya düşmektedir. Canlı dersi başlata tıklandığı anda sayfanın açılması hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından verimi artıracaktır.

Gerekirse EBA TV kanallarında olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde ayrılarak sistemdeki yoğunluk ve hatalar azaltılabilir.