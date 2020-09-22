EBA çöktü mü? Eba 'Çok kalabalık' uyarısı veriyor açılmıyor EBA hatası nasıl çözülür?

Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler 'çok kalabalık' uyarısıyla karşılaştı. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Çok Kalabalık Hatası nasıl çözülür? EBA çok kalabalık hatası nedir? EBA çok kalabalık hatası çözümüyle ilgili bilgiler

Uzaktan eğitimin adresi EBA'da zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. EBA kalabalık hatası da bunlardan biri. Kalabalık hatası nedeniyle canlı eğitime katılım sorunu yaşayan öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, EBA kalabalık hatası nasıl çözülür?

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

Öğrenciler ve öğretmenler bu uyarı ile karşılaştı:

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında.

Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

EBA KALABALIK HATASININ NEDENİ "EBA çok kalabalık hatası" yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.

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Abone Ol EBA ÇOK KALABALIK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR? EBA çok kalabalık hatasının ayrıntılı içeriğinde ise şu satırlara yer veriliyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

BAKAN 'HAZIRIZ' DEMİŞTİ

EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. Selçuk 'Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim' ifadelerini kullanmıştı.

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