E-devletten alınan askerlik durum belgesinin şablonu değişti

E-devletten alınan askerlik durum belgesinin şablonu değiştirilerek geçerlilik süresi konuldu.

Bilindiği üzere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan veriler doğrultusunda uzun süredir e-devlet üzerinden Askerlik Durum Belgesi alınabilmektedir. Milyonlarca vatandaşın e-devlet üzerinden en sık kullandığı işlemlerden birisidir.

Bugün itibarıyla bakıldığında e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinin yapısında değişiklikler olduğu görülmektedir. Önceden askerlik hizmetini yapanlarda, askerlik hizmetinin yapıldığı tarihler ve statüsü görülmekte iken, yeni formatta bu bilgiler yer almamaktadır. Sadece, kişinin "ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRDİĞİ" bilgisi yer almaktadır.

Diğer taraftan, daha önceki belgelerde herhangi bir geçerlilik süresi yer almıyordu. Belgenin geçerlilik süresinin olması özellikle personel alımlarına başvuranlarla ilgili alınan doğru bir karardır.

Ancak, özellikle askerlik hizmetini bedelli, kısa dönem er veya yedek subay olarak yapanların kamu hizmetine girmesi halinde özlük işlemlerinde bu sürelerin sayılacağı ilgili mevzuatında yer aldığından, sürelerin yeni belgelerde yazmaması kurumların kişileri askerlik şubesine yönlendirmesine neden olabilecektir.

Bu bakımdan, önceden olduğu gibi askerlik hizmetini yerine getirenlere ait askere sevk ve terhis tarihlerine dair bilgilerin askerlik durum belgelerinde yer almasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.