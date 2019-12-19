E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları Açıldı Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu

İnternet üzerinden TOKİ başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. 15 Ocak 2020 tarihine kadar kabul edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için Ziraat Bankası üzerinden başvuru ücreti yatırılacak. Peki, TOKİ başvuru süreci E-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilebilecek? İşte, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut için TOKİ başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler...



TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?



TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için süreç bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de bazı ilçelerde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile işleme alabiliyor



TOKİ'nin E-Devlet aracılığıyla internetten kabul ettiği 100 bin sosyal konut projesi için şartlar açıklanmıştı. Şartları uyan kişiler, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte, tüm adımlarıyla TOKİ sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler



TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında adımları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiş yapınız...