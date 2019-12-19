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E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları Açıldı Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu

E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları Açıldı Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu Yüzbin sosyal Konut Başvuruları ne zaman 100 Bin Sosyal Konut başvurusu yapacaklar Dikkat!

E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları Açıldı Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu
19 Aralık 2019 Perşembe 09:27

E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları Açıldı Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu

E-Devlet Üzerinden Toki Başvuruları halka kolaylık olabilmesi adına alınmaya başlandı.Adım Adım Ucuz Konut Başvurusu Yüzbin sosyal Konut Başvuruları ne zaman 100 Bin Sosyal Konut başvurusu yapacaklar Dikkat!

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TOKİ başvurusu adım adım nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde talep toplanmaya başlandı. Söz konusu projeden konut satın almak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki,  başvurusu adım adım nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir?

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İnternet üzerinden TOKİ başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. 15 Ocak 2020 tarihine kadar kabul edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için Ziraat Bankası üzerinden başvuru ücreti yatırılacak. Peki, TOKİ başvuru süreci E-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilebilecek? İşte, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut için TOKİ başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için süreç bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de bazı ilçelerde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile  işleme alabiliyor

TOKİ'nin E-Devlet aracılığıyla internetten kabul ettiği 100 bin sosyal konut projesi için şartlar açıklanmıştı. Şartları uyan kişiler, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte, tüm adımlarıyla TOKİ sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında adımları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiş yapınız...

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TOKİ başvurusu için öncelikle aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak E-Devlet girişi yapınız.

Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.

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Konut tipi seçimi ekranında, TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin iki farklı tip konutu olan 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden birisini seçiniz.
2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL'dir

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Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenmekte. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.

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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL ödeme yapmanız  gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.

• Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.

• Hak sahibi olamamanız durumunda başvuru bedeliniz söz konusu hesabınıza iade edilecektir.

•Başvurularınızın durumunu bu hizmetin "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz.

7TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

tanımlanacak  evler bu kategorilere göre kuraya girecek.

Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;

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Aylık  bir aile  gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
 

9KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekiliş yeri ve başvuruların tamamlanacağı tarih olan 15 Ocak tarihinden sonra netlik kazanacak.

10100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için ilk gün 17 bin 506 kişi başvuruda bulundugu tespit edilmiştir.Bu sayı daha da artacaktır

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #yüzbin konut #toki
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