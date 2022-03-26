E-DEVLET SABIKA KAYDI Nasıl alınır?, Adli sicil kaydı belgesi BAŞVURU EKRANI

İnternet Üzerinden Adli Sicil Kaydı Alma nasıl yapılır?, E-Devlet Adli sicil kaydı ne demek nereden nasıl alınır?, E-Devlet adli sicil kaydı nedir?, Sizler için bu seferki yazımızda da E-Devlet sabıka kaydı konusunu ele alacağız. Öncelikle E-Devlet sabıka kaydı nedir diye soracak olursanız bu soruyu şu şekilde cevaplayabiliriz.

Günümüzde resmi birçok işlemi halletmek için kullandığımız E-Devlet uygulaması burada da kendini gösteriyor. Bu uygulama sayesinde sabıka kaydı almak veya sorgulamak için illa savcılığa gitmenize gerek yok. E-Devlet sabıka kaydı sorgulama yaparak sadece T.C. kimlik numaranız ve EDevlet şifreniz ile bu işleminizi kolayca halledebilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak Adalet Bakanlığı tarafından verilen adli sicil kaydı bilgilerinize erişebilirsiniz, bilgilerinizin bir kopyasını alabilirsiniz ve işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Bu anlattığımız işlemleri nasıl yapacağınızı ise aşağıda sırası ile anlattık.

Vatandaşın özellikle resmi işlerde en çok ihtiyaç duyduğu belgelerden biri de adli sicil kaydı çıktısı. Birçok resmi işlemde gerekli olan adli sicil kaydına e -devlet üzerinden ulaşılabilmek mümkün. Adli sicil kaydı çıktıısna ulaşabilmek için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine girilmesi gerek. Sitede ise kişi öncelikle TC kimlik numarasını ve e- devlet şifresini girerek giriş gerçekleştirebiliyor. E- devlet şifresini bilmeyen kişiler, bulundukları bölgeye en yakın PTT hizmet binasındaki yetkiliden 2 TL ücret karşılığında şifrelerini öğrenebilir. Adli sicil kaydı sorgulama seçeneğinin tercih edilmesi ardından aradığınız bilgilere ulaşmış olacaksınız. Sayfanın üst köşesinde yer alan “Sayfayı yazdır” butonuna basılarak adli sicil kaydı çıktısına ulaşılabilir.

E-Devlet Sabıka Kaydı Sorgulama

Bu işlemi yapabilmeniz için öncelikle size ait bir EDevlet şifresi ve T.C. kimlik numaranızın olması yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları takip ediniz.

Aşağıda sizin için verilen linke tıklayınız.

Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız.

Yeni açılan sayfada önce T.C. kimlik numaranızı ardından EDevlet şifrenizi yazarak giriş yapınız.

Önünüze gelen sayfada sisteme kayıtlı E-Devlet sabıka kaydı bilgileriniz olacaktır.

Sabıka kaydını özel veya kamu kuruluşlarından birine vereceksiniz nereye vereceğinizi yazasanız kuruma özel olarak çıktı alabilirsiniz.

TIKLAYINIZ!! E-Devlet Sabıka Kaydı Sorgulama İçin

Adli Sicil Kaydının Önemi

Adli sicil kaydı nedir sorusu genellikle iş başvurusu yapanlar tarafından merak edilir. Adli sicil kaydı bir devlete bağlı olan vatandaşların o ana kadar işledikleri suçlarla ilgili olarak tutulan kayıtlarının topluca dökümünü gösterir resmi bir belgedir. Bu belgenin halk dilinde karşılığı sabıka kaydıdır. Adli sicil kayıtları genellikle iş başvuruları esnasında iş yerlerinden istenmektedir. Çoğu özel ve devlet kurumu suç geçmişi kötü olan bir personelle çalışmak istemez. Ancak devletin aldığı bazı kararlara göre bir zamanlar suçlu olup cezasını çekenlere de belli bir çalışma alanı vardır. Bunun için eski hükümlülerin işe alımına ilişkin kurallar geçerlidir. Adli sicil kaydı temiz olan kişilere göre devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda birçok çeşitli iş imkanı bulunur.

Adli Sicil Kaydı Hangi Kurumdan Alınır

Adli sicil kaydı nereden alınır diye soranlara en kesin cevabı Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü verir. Bu kurumdan edinilen bilgilere göre dört farklı yoldan kişisel olarak alınabildiği anlaşılır. E devlet üzerinden, Cumhuriyet Başsavcılıklarından, kaymakamlıklardan, yurt dışındakiler için konsolosluklardan alınabilir.