rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0

E-devlet iban güncelleme ekranı sizlerle!, RAPOR PARASI HESABA YATACAK

RAPOR PARASI, İşsizlik maaşı alan binlerce vatandaşın Mayıs ayı ödemeleri covid-19 sebebiyle banka hesaplarına yatırılıyor. Bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına işsizlik maaşı alanların IBAN numaralarını İŞKUR'a bildirildi.

E-devlet iban güncelleme ekranı sizlerle!, RAPOR PARASI HESABA YATACAK
Ömer
Ömer
16 Mart 2022 Çarşamba 12:04

İŞKUR'dan alınan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ödemelerin yapılabilmesi için kişinin iban bilgilerini güncellemiş veya kaydetmiş olması gerekiyor. E-devlet iban güncelleme ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İŞKUR İBAN NUMARASI NASIL KAYDEDİLİR?

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

İŞKUR E-DEVLET IBAN KAYIT VE GÜNCELLEME EKRANI


Kaynak: Kamu Saati Özel
İŞKUR çöktü mü?, esube.iskur.gov.tr neden açılmıyor?, İŞKUR sitesi açılmıyor!, 16 Mart 2022 Çarşamba
İŞKUR çöktü mü?, esube.iskur.gov.tr neden açılmıyor?, İŞKUR sitesi açılmıyor!, 16 Mart 2022 Çarşamba
0
Sağlık Bakanlığı 10 BİN personel ve işçi alımı başvuru şartları 2022
Sağlık Bakanlığı 10 BİN personel ve işçi alımı başvuru şartları 2022
0
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?, Ramazan ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürecek mi?
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?, Ramazan ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürecek mi?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.