E-devlet Esnaf destek başvurusu ekranı Başvuru nereden nasıl yapılı? E devlet esnaf destek başvurusu 2021

Esnaflara verilecek hibe desteği başvuruları, 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak iki ayrı grup halinde, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık destek verileceğini duyurmuştu.

Kararın bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi.

BAŞVURULAR 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Destek başvurularının tarihine ilişkin bilgi veren Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

5 BİN LİRA DESTEK ALACAK İŞLETMELER

5000 TL hibe desteği verilecek grup;

3 BİN TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER