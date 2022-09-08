E-Devlet Doğalgaz Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?, (RESİMLİ KOLAY ANLATIM)

E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nereden nasıl yapılır?, 2022 Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Kaç Para Verilecek?, E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu kış aylarında bütçenizi zorlayan ısınma giderleri ile daha kolay baş edebilirsiniz. E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu ile size yapılan ödemeler sadece faturanızı ödemeniz içindir. Özellikle kış aylarında faturanın yüksek gelmesi endişesi ile ellerimiz titreyerek açtığımız kombileri devletimizin desteği ile kullanmak için başvurunuzu geciktirmeden yapmalısınız.

Doğalgaz her ne kadar temizlik için sıcak su ve kış aylarındaki bir ısınma sistemini çalışmasını gerektiren yakıt anlamına gelse de son dönemde döviz kurlarının artmasıyla birlikte, maliyetlerinin yüksek olması, alternatif ısınma yollarını daha cazip kılmaya başladıysada, Doğalgazın önemli bir avatajı da kullanımının kolay olması ve sağlıklı olmasıdır. Uygun koşulları sağlamanız halinde siz de faturalarınız için E-Devlet üzerinden başvurunuzu yaparak devletten yardım alabilirsiniz.

E-DEVLET DOĞALGAZ BAŞVURUSU YAPMA YÖNTEMLERİ

E-Devlet doğalgaz başvurusu yapma yöntemleri internet sitesini kullanarak talep oluşturmak ya da mobil uygulamayı kullanmak şeklinde sınırlandırılabilir. Bu yöntemler arasından size uygun olanı tercih ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Peki İnternet sitesi üzerinden başvuru yapacak olanlar, ilk önce internet tarayıcısının arama kısmına www.turkiye.gov.tr adresini yazarak giriş yapmalıdır.

Yukarıdaki ekrandan gösterildiği gibi giriş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız PTT şubelerine giderek şifre alabilirsiniz. Şifreniz size kapalı bir zarf içerisinde teslim edilir. Size verilen şifreyi değiştirerek daha güvenli bir kod belirleyebilirsiniz.

E-Devlet İnternet Sitesi Üzerinden Doğalgaz Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Devlet internet sitesi üzerinden doğalgaz başvurusu yapmak için “Sosyal Yardım” alanını kullanmalısınız.

E-devlet sistemine giriş yaptıktan hemen sonra sağ üst köşede veya sayfanın ortasında bulunan Arama kısmına “Sosyal Yardım” yazarak başvurunuza ilişkin ekrana kolayca ulaşabilirsiniz. Doğalgaz yardım talebinde bulunmak için “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” kısmından işlemlerinizi yapabilirsiniz.

“Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” kısmına tıkladığınızda karşınıza üstteki resmin aynısı bir sayfa açılır. Bu sayfadan öncelikle başvuru şartlarını öğrenebilir ve aile destek programları başvuru ekranlarına ulaşabilirsiniz. “Yeni Başvuru” sekmesine tıkladığınızda sosyal yardım talebi oluşturabileceğiniz ekrana girersiniz.

Başvuru esnasındaki cümleleri dikkatlice okuyarak, sayfada yer alan cevapların hangisi size yakın ise okumalı ve onay vermelisiniz. “Kabul ve beyan ediyorum” kısmını işaretleyip “Başvur” kısmına tıkladığınızda tüm şartları kabul etmiş sayılırsınız. Bu işlemin yasal sorumlulukları vardır. Bunu göz önünde bulundurarak tüm koşulları okumadan başvuru yapmamalısınız.

Başvuru ekranında sizden kimlik numaranız, adınız soyadınız, cep telefonunuz ve adresiniz istenir. Bu bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz. Devamındaki sayfalardaki soru cümlelerinde ihtiyaçlık durumunu belirlemek için sizden oldukça fazla bilgi talep edilir.

Yukarıdaki ekranda sizden şu konularda bilgi istenir:

Aile destek programına başvuru talebiniz (EVET VEYA HAYIR SEÇENEĞİ VAR SİZ BU YARDIMI İSTEDİĞİNİZ İÇİN BU SAYFADASINIZ VE EVET SEÇENEĞİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ)

Bir geliriniz olup olmadığı (GELİRİNİZ VARSA EVET GELİRİNİZ YOKSA HAYIR SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİN)

IBAN numaranız (TÜRKİYE'DE FALİYET GÖSTEREN HERHANGİ BİR SİZE AİT BİR HESABI OLAN BANKANIN İBAN BİLGİLERİNİ YAZIN )

Burada vereceğiniz IBAN numarası size ait olmalıdır. IBAN numaranızı hesabınızın bulunduğu bankadan öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra internet ya da mobil şube üzerinden de IBAN’ı öğrenme şansınız vardır.

Başvuru ekranının devamında gelen sorular arasında yer alanlar:

Sosyal yardım alma

Oturulan konutun türü

İkamette bulunan kişi sayısı gibi detayları içerir.

Devamında istenen bilgiler arasında ikametgah adresinizdeki aynı konutta yaşayan kişilerin kimlik numaraları ve cep telefonları da vardır. Bu kişilerin herhangi bir geliri olup olmadığını da beyan etmeniz gerekir.

Yaşadığınız adreste bulunan evde ki kişilerin varsa toplam geliri, E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu sırasında bildirmeniz gerekenler arasındadır. Bunun yanı sıra hanenizde engelli birey olup olmadığını da bildirmelisiniz. “İkametgâhınızda askerlik hizmetini yerine getiren var mı?” sorusu da bu aşama da size yöneltilir.

Başvuru işleminin devamındaki sorularda, istenilen bilgiler şu şekildedir:

Evinizde yaşayan 65 yaş üstü birey varlığı

İlkokul ve ortaokul çağında çocuk olup olmadığı

3 yaşından küçük çocuğa ilişkin bilgi

Öksüz/yetim çocuk bilgisi

Çocuk ve yaşlıların varlığı, sosyal yardımların şekillendirilmesinde önemli rol oynar. Buna göre beyanlarınızı hatasız şekilde yapmanızda fayda vardır.

Yukarıdaki ekranda sizden çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklara ilişkin bilgi istenir. Ardından gelen sorularda kronik hastalıklar sorgulanır.

Yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdürenler ve sağlık güvencesi olmayan bireylere ilişkin bilgileri de başvuru sırasında vermelisiniz.

Son olarak yukarıdaki ekranda, ihtiyaç ve taleplerinizi belirten ifadeleri yazmalısınız. Aynı zamanda hanenizde gebe ve eşi vefat eden kadın olup olmadığını da belirtmeniz gerekir. Doğalgaz desteğine ihtiyacınız olduğunu da bu kısımda belirtebilirsiniz. Tüm bu bilgileri doldurduktan sonra “Devam et” kısmına tıklayarak işlemlerinizi sürdürebilirsiniz.

E-Devlet Mobil Uygulama Üzerinden Doğalgaz Başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet mobil uygulama üzerinden doğalgaz başvurusu yapma şansınız vardır. Başvuru için ilk önce mobil uygulamayı cep telefonunuza indirmeniz gerekir. İndirme işleminden sonra kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Arama kısmına “Sosyal Yardım” yazarak başvuru sekmesine ulaşabilirsiniz. Bu kısımdan başvurunuzu, yukarıda verilen kapsamlı formu doldurarak yapabilirsiniz. Ardından yapmanız gereken başvuruyu onaylamaktır. Talebiniz alındığında ve gerekli incelemeler yapıldığında yardım talebiniz kabul edilir ya da reddedilir.

E-Devlet Doğalgaz Başvurusunu Kimler Yapabilir?

E-Devlet doğalgaz başvurusunu yapabilecek olanlar, sosyal yardım hakkına sahip olanlar ile sınırlıdır. Burada hane içerisinde kişi başına düşen gelir esas alınır. Yardımdan sadece 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir. Bunun yanı sıra ikamet adresi yurt dışında olanlar, son 15 gün içinde başka bir sosyal yardım talebinde bulunanlar yeni bir sosyal yardım başvurusu yapamaz.

E-DEVLET DOĞALGAZ BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

E-Devlet doğalgaz başvuru sonucu öğrenmek için “Sosyal Yardım Başvuru” kısmına girmeniz gerekir. Bu kısımdan yeni başvuru yapabileceğiniz gibi geçmiş başvurularınızı da buradan sorgulayabilirsiniz.

Peki sonuç olumlu olursa, Doğalgaz Yardım Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Doğalgaz yardım ödemelerinin yapılma şekli ön ödemeli sayaç kullananlar ve faturalı aboneler için farklıdır. Başvurunuz onaylandıktan sonra faturanızla beraber PTT’ye giderek yardımı alabilirsiniz. Ön ödemeli sayaç kullananlar içinse yardımlar kartlara yatırılarak yapılır. Bu sayede yardımın amacı dışında kullanılması engellenir.

E-Devlet Doğalgaz Yardım Parası olumlu sonuçlandı ne zaman nasıl ödenir?

Doğalgaz yardım parası ödemesi yılda iki kere yapılır. Tıbbi cihaz kullanarak yaşamını sürdüren kişiler için ek ödemeler söz konusudur. Ödemeler belirli tutarlar ile sınırlıdır. Bu tutarlar başvuru sırasında vereceğiniz bilgilere göre hesaplanır.

2022 Doğalgaz Yardımları Kaç Ay Ödenecek?

Doğalgaz yardımları ödemeleri aylık değildir. Tamamen belirli döneme özel olan bu ödemeler genellikle kış döneminde gerçekleştirilir. Her ödeme dönemi için ayrı başvuru alınması söz konusudur. Bu nedenle başvuru duyurularını takip etmekte fayda vardır.

2022 Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Kaç Para Verilecek?

Yeni yılda doğalgaz yardım tutarı Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre illerin sıcaklık haritasından belirlenecek ihtiyaca göre hesaplanacak. 2022 yılında ilk kez verilecek olan doğalgaz yardımının ısı haritasından belirlenen ihtiyaca göre 450 lira ile 1.150 lira arasında değişen tutarlarca ödeneceği aktarıldı.

Tükiye'nin bölgelerindeki sıcaklık değerini gösteren Isıl haritanın, Bakanlık personellerince incelenmektedir. Bu ısıl haritaya göre ödecek olan doğalgaz yardımları hangi il için ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin net bilgi paylaşılmadı. Bakan açıklamasında, yardımın Türkiye genelindeki 4 milyon haneye ulaştırılmasını hedeflediklerini açıklarken, belirlenen tutarlarda yardımların toplamda 3 milyar TL’ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.