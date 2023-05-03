E devlet çöktü mü, neden girilemiyor? E-Devlet hizmet dökümüne yoğun talep!

E-Devlet çöktü mü ve e-devlet neden açılmıyor, soruları günün öne çıkan konularından oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların aylardır beklediği EYT düzenlemenin detaylarını açıklamasıyla vatandaşlar da emeklilik için e-Devlet hizmet dökümüne yoğunluk gösterdi. "www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu" internet adresinden alınan hizmet dökümü için aynı anda çok sayıda talebin oluşmasından dolayı sistemde erişim sorun yaşandı. Peki, E-Devlet ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

E- devlete neden girilmiyor sorusu milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. E-Devletin uygulaması olan SGK hizmet dökümü EYT şartları ile milyonların odaklandığı konulardan oldu. Emeklilik yaş şartı hesaplama, hizmet dökümü gibi hizmetlere gösterilen yoğunluktan dolayı e-Devlet'te zaman zaman sorun yaşanıyor. E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? E-devletin uygulaması olan hizmet dökümü için vatandaşlar E-devlete girmeye başladı. E-devlete yoğun bir giriş olamasından dolayı E-devlete erişim tamamen çöktü. E-devlete girmek isteyenler siteye erişim sağlayamadı. E-DEVLET NE ZAMAN AÇILACAK? e-Devlet sisteminin ne zaman düzeleceği henüz belli değil. Konuyla ilgili güncel açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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