E-devlet çöktü mü 2020 6 nisan, E-devlet ücretsiz maske başvurusu yap online internet üzerinden,Turkiye.gov.tr neden açılmıyor

e-devlet çöktü mü 2020 pazartesi, e-devlet maske siparişi online,e-devlet neden çöktü 2020

Flaş...Ücretsiz maske başvuru nedeni ile yoğunluktan çöken e-ptt avm, başvuru yapmak isteyen kullanıcıları e-devlete yönlendiriyor açıklama şu şekilde

Değerli Vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

Birkaç saat önce PTT nin açıklamasında e-ptt avm üzerinden vatandaşlarımız bilgilerini girerek ücretsiz maske temini yapabileceklerdi.Ancak halkın yoğun ilgi göstermesinin ardından e-pttavm adresi şuanda çöktü..

E-devlet çöktü mü 2020 6 nisan, Turkiye.gov.tr neden açılmıyor

Yukarıdaki açıklamadan sonra ücretsiz maske başvuruların artık e-devlet üzerinden yani turkiye.gov.tr adresinden yapılacağı duyurdu.Ancak bazı kullanıcılar ilgili siteye de giriş yapamadığı için şimdi de e-devlet çöktümü , turkiye.gov.tr neden açılmıyor 2020 6 nisan pazartesi gibi sorular sormaya başladı.

E-devlete şuanda erişim var.Ücretsiz maske başvurusunu buradan yapabiliyorsunuz ancak bazı kullanıcılar e-devlete erişemediği söylüyorlar

E-devlet neden çöktü

Ücretsiz maske dağıtımının yapılacağı açıklamasından sonra turkiye.gov.tr adresinde müthiş bir yogunluk oldu online olarak.Bu yoğunluk gecici bir süre sonra duracaktır ve e-devlet üzerinden ücretsiz maske siparişi verebileceksiniz.

Ücretsiz maske hizmeti alabilmek için lütfen tıklayınız

E-devlet ücretsiz maske başvurusu 2020

Ücretsiz maske talebinde bulunabilmek için e-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz.Unutmayın ptt şubelerinde dağıtım yok! Boşuna gitmeyiniz.E-devlet üzerinden başvurunuzu yapınız.Ptt görevlisi bizzat evinize teslim ediyor.