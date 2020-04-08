E-Devlet Açık Kapı Her Aileye 400 Lira ve Çocuklara 100 Lira Bayram Harçlığı Para Verilecek İddası Sonrası İçişleri Bakanlığından Açıklama Yapıldı!!!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar aramızda bulunan açık kapı birimleri üzerinden sosyal yardımda aldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında kurulan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak Bugün itibarıyla 81 il valiliğinde v161 ilçe kaymakamlığından faaliyete geçirilen açık kapı bilimlerinin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığı ile sunulan kurumsal hizmetler ile ilgili gerekli danışma ve yönlendirme gerçekleştirmektedir valilik ve kaymakamlıklarda ki dur olarak doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapabilen açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır

Devletimizin Corona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş çükünü yönetilmez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar kronoloji salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulandı plan çerçevesinde oluşan sosyal izolasyon ona zarar vermektedir

Sosyal medyada ve iletişim grupların da bu şekilde asılsız paylaşımlar da bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takip yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur kamuoyuna saygı ile duyurulur

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