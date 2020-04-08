E-Devlet Açık Kapı Her Aileye 400 Lira ve Çocuklara 100 Lira Bayram Harçlığı Para Verilecek İddası Sonrası İçişleri Bakanlığından Açıklama Yapıldı!!!

Devlet Her aileye 400 lira verilecek mi? 20 yaş altı çocuklara devlet 100 lira bayram harçlığı verecek mi?, başvurusu nereden yapılr? 2020 Sosyal medya teröristleri malesef boş durmuyor İçişleri Bakanlığı emekli ve bin TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL sosyal yardım ve çocuklar için 100 TL Bayram harçlığı verilecek, E-Devlet Açık Kapı Herkese 400 Lira Para Verilecek İddası Sonrası İç İşleri Bakanlığından Açıklama Yapıldı!!!
bayrama 2 ay kala hükümet'ten büyük müjde. milyonlarca kişiye bayram harçlığı ödenecek. hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 tl gibi işçi, memur ve işsiz herkese 400 tl bayram parası ve 100 tl çocuk harçlığı gönderecek. ayrıca muhtaç aileye yiyecek yardımı da yapılacak. hükümetten destek amacıyla vatandaşlara 400 tl verilmesi ekşi sözlükle yer alan bu metne göre kalmış ama facebook grupları üzerinde harıl harıl başvuru yapıldığını gördüğüm için açtım. buradan yapıldığı söyleniyor. Diyerek yalan haber yapan sosyal medya teröristleri tamamen devletin kurumlarının yavaşlamasını hedeflemektedir. LÜTFEN BU TÜR PAYLAŞIMLARA İNANMAYINIZ!!!
Sosyal medya Teröristleri boş durmuyor
"İçişleri Bakanlığı emekli ve bin TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL Bayram harçlığı verilecek www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor hizmet başlığına Valilik hizmetleri hizmet alt başına diğer açıklama kısmına para yardımı yazıp başvuru yapabilirsiniz şeklinde bir çok haberin sosyal medyada özellikle whatsapp gruplarında ss kaydı şeklinde dolaşması sonrası bu iddayı yalanlayan ve tamamen asıl olduğunu belirten bir mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar aramızda bulunan açık kapı birimleri üzerinden sosyal yardımda aldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır
İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında kurulan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak Bugün itibarıyla 81 il valiliğinde v161 ilçe kaymakamlığından faaliyete geçirilen açık kapı bilimlerinin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığı ile sunulan kurumsal hizmetler ile ilgili gerekli danışma ve yönlendirme gerçekleştirmektedir valilik ve kaymakamlıklarda ki dur olarak doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapabilen açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır
Devletimizin Corona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş çükünü yönetilmez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar kronoloji salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulandı plan çerçevesinde oluşan sosyal izolasyon ona zarar vermektedir
Sosyal medyada ve iletişim grupların da bu şekilde asılsız paylaşımlar da bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takip yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur kamuoyuna saygı ile duyurulur
Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız!
kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız.
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©