0
0
0
0
0
13
672 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmen ve personelin isim listesi (Tam Liste)
672 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmen ve personelin isim listesi (Tam Liste)
15
YÖK 5 Üniversite için Rektör Adaylığı Başvuru İlanlarını açtı
YÖK 5 Üniversite için Rektör Adaylığı Başvuru İlanlarını açtı
0

Düzce polisi sokağa çıkma kısıtlaması ve maske denetiminde affetmedi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri ayrıca maske denetimlerini de aksatmıyor. Yapılan sıkı denetimlerde ise son olarak Düzce polisinin maske takmayan vatandaşları affetmeyerek ceza uygulamalarına devam ediyor.

Düzce polisi sokağa çıkma kısıtlaması ve maske denetiminde affetmedi!
23 Ocak 2021 Cumartesi 00:00
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara da uyarılarının yanı sıra ceza kesmeye de devam ediyor. Düzce polisinin yaptığı bu uygulamada ise ilginç anlara tanıklık edildi.
Sokaklar denetimlerinde olan polis ekipleri 15 yaşındaki bir çocuğun serbest zaman diliminin dışında banka önünde beklediğini gördü. Babasının para çekmesini beklediğini söyleyen çocuk, polisin cezasından kaçamadı. Polis memuru babasını bekleye çocuğa 'Babana söyle 900 lira daha çeksin' derken çocuğun aynı zamanda maske takmadığı da görüldü.
İsmin R.C. olduğu öğrenilen çocuk babası Mehmet Can'a haber verirken polislerin yanına gelen babab Mehmet Can, oğlunun banka içerinde olmasını istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi. O sırada polisin 20 yaş altı gençler için yayınlanan genelgeyi hatırlatmasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı baba Mehmet Can hakkında tutanak tutuldu.
 

Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber