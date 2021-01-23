Düzce polisi sokağa çıkma kısıtlaması ve maske denetiminde affetmedi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri ayrıca maske denetimlerini de aksatmıyor. Yapılan sıkı denetimlerde ise son olarak Düzce polisinin maske takmayan vatandaşları affetmeyerek ceza uygulamalarına devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara da uyarılarının yanı sıra ceza kesmeye de devam ediyor. Düzce polisinin yaptığı bu uygulamada ise ilginç anlara tanıklık edildi.

Sokaklar denetimlerinde olan polis ekipleri 15 yaşındaki bir çocuğun serbest zaman diliminin dışında banka önünde beklediğini gördü. Babasının para çekmesini beklediğini söyleyen çocuk, polisin cezasından kaçamadı. Polis memuru babasını bekleye çocuğa 'Babana söyle 900 lira daha çeksin' derken çocuğun aynı zamanda maske takmadığı da görüldü.

İsmin R.C. olduğu öğrenilen çocuk babası Mehmet Can'a haber verirken polislerin yanına gelen babab Mehmet Can, oğlunun banka içerinde olmasını istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi. O sırada polisin 20 yaş altı gençler için yayınlanan genelgeyi hatırlatmasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı baba Mehmet Can hakkında tutanak tutuldu.

