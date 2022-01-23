Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika: Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikametinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 30 araç birbirine girdi. Kazalar nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken; TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Tem Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle 30 araç birbirine girdi.

YARALILAR VAR

Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolların açılmasını bekliyor.

BOLU DAĞI'NDA TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu Dağı kesiminde de D-100 karayolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için tırların geçişine izin verilmiyor. Yoğun kar, D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor. Ekipler tarafından çevrilen tırlar, Anadolu Otoyolu ile yol güzergahlarında bulunan bekleme noktalarına yönlendiriliyor.

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Kaza yerinden ilk görüntüler: