Dünyanın En Değerli Paraları hangisi?, Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada?, 2023 Dünya Para Listesi

Türk lirası dünyada kaçıncı sırada 2023, 2023 Türk Lirasının Değerli Olduğu Ülkeler hangisi, 2023 yılı Ocak ayı itibariyle dünyanın en değerli para birimlerini sizler için sıraladık, 2022 yılı ülkemizin para birimi Türk Lirası için çok zorlu geçti. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2023 dünya para sıralaması listesi ve ülkelerin para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde bulabilirsiniz.

Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2023 Dünya Para Sıralaması Listesi

2023 yılı Ocak ayı itribari ile Dünyanın en değerli para listesini oluşturduk. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni ekonomi haritası ve özellikle kur korumalı vadeli mevduat hesabı neticesini hemen göstermiş Merkez Bankasının yönetimi tarafından alınan kararlarla, Faiz %9 a kadar düşürülerek yeni ekonomi politikası 2023’nin ilk günlerinden itibaren dünyanın en değerli 44. para birimi konumunda bulunuyor. İşte dünyanın en değerli para birimleri listesi 2023 TL sıralaması…

Kuveyt Dinarı 3,29 Amerikan Doları (2023 Dünyanın en değerli parası)

Dünyanın en değerli yerel para birimi şu an Kuveyt dinarı olarak karşına çıkıyor. Dünyanın petrol ihracatının %10’unu karşılayan Kuveyt, yıllardır ödemelerini Amerikan Doları üzerinden değil de Kuveyt Dinarı üzerinden talep ettiği için, para birimi ve bu para birimine olan talep oldukça değerli. Kuveyt Dinarı’nın kısaltması KWD olarak geçiyor. Dünyanın en güçlü para birimi olan Kuveyt Dinarı yllardır dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Bahreyn Dinarı 2,65 Amerikan Doları

Yine bir Arap ülkesi olan, Körfez ülkeleri içerisinde gelirini petrol ile sağlayan Bahreyn, dünyanın en değerli para birimi sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Kuveyt ile benzer yöntemle ekonomisini petrol kaynakları ile kalkındırdığı için Bahreyn Dinarı oldukça değerli bir para birimi. Resmi Bahreyn Dinarı’nın kısaltması ise BHD olarak kullanılıyor.

Umman Riyali 2,60 Amerikan Doları

Dünya ticaretinde pek kullanılmasa da gelirinin büyük çocuğunluğunu petrol ve stratejik konumu nedeniyle ulaştırma sektöründen kazanan Umman, yerel para birimi ile dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Umman’ın resmi para biriminin kısaltması ise OMR’dir.

Ürdün Dinarı 1,41 Amerikan Doları

Dördüncü sırada yine bir Arap ülkesi karşına çıktı. Diğer Arap ülkelerindeki doğal kaynaklara sahip olmasa da yıllardır bu ülkeler arasındaki finans kuruluşları, ABD-Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde aldığı hibeler, turizm ve hizmet sektörü nedeniyle Ürdün ekonomisi oldukça iyi durumda. Ürdün yerel para biriminin kısaltması ise JOD olarak kullanılıyor.

İngiliz Sterlini 1,37 Amerikan Doları

Bir dönem ‘’Dünyanın devi’’ konumunda olan ve sömürgeleştirdiği ülkeler sayesinde ekonomik anlamda en güçlü konumda olan Birleşik Krallık, günümüzdeki dengelerin değişmesi nedeniyle dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimleri arasında üçüncü sırada olan İngiliz Sterlini kısaltması GBP olarak kullanılmaktadır. Günümüzde Birleşik Krallık ülkelerine baktığımızda 20’ye yakın ülke farklı fiziksel görünüme sahip olsalar da değer olarak İngiliz Sterlin’i kullanmaktadır.

Cayman Adaları

Bu ülkeyi listede görmek seni şaşırttı mı? Dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Cayman Adaları’nın altıncı sırada olmasının sebebini açıklayayım: Kara para aklama merkezi olması! İngiltere’ye bağlı olan bu ada ülkesi, uluslararası arenada en fazla kara para ticaretinin döndüğü ülke olarak bilinmekte. Cayman Adaları’nın para birimi kısaltması KYD olarak kullanılıyor.

Euro 1,21 ABD Doları’na eşittir

Hepimizin yıllardır aşina olduğu ve kullandığı ‘’EURO’’ listede yedinci sırada yer alıyor. Dünya ticaretinde Amerikan Doları’ndan sonra en çok kullanılan para birimiyle ikinci sırada, dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında ise yedinci sırada yer alıyor. Birliğe kayıtlı 19 ülke tarafından resmi olarak EURO kullanılmaktadır.

İsviçre Frangı 1,13 Amerikan Doları

Dünyanın finans merkezi olan ve yıllardır en zengin ülkelerden biri olan İsviçre’de ‘’İsviçre Frangı’’ kullanılmaktadır. Dünyanın en değerli para birimleri listesinde sekizinci sırada yer alan İsviçre, yerel para birimi ile dünya ticaretinde en çok kullanılan dördüncü para birimine sahip olması ile de oldukça güçlüdür. İsviçre Frangı’nın kısaltması ise CHF olarak kullanılmaktadır.

Amerikan Doları dünyanın en değerli 9. para birimi konumunda

Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi Amerikan Doları olsa da dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Amerikan Doları dokuzuncu sırada yer almaktadır. 1914 yılından beri basılan ve dünya ticaretinde güçlü olan Amerikan Doları, dünya ile yaptığı tüm ticaret ve anlaşmalardan dolar üzerinden ciddi bir gelir sağlamaktadır. Amerikan Doları’nın kısaltması USD olarak kullanılmaktadır.

Kanada Doları





Singapur Doları 0,74 Amerikan Doları

Singapur Doları, Amerikan doları para birimi cinsinden değerlendirildiğinde Asya Pasifik ülkeleri arasında en değerlisidir. Asya kıtasının bir nevi ‘’finans merkezi’’ olarak görülen Singapur’da günlük forex işlemleri oldukça fazla yapılmaktadır. Döviz piyasasında en çok işlem gören para birimleri arasında üçüncü sırada yer alan Singapur Doları’nın kısaltması SGD’dir.

Avustralya Doları 0,77 Amerikan Doları

Avustralya Kıtası ve ada ülkelerinde kullanılan Avustralya Doları, dünyada en çok işlem gören para birimi olması yanında, yıllardır istikrarlı olması ile bilinmekte. Avustralya Doları’nın kısaltması AUD şeklindedir.

Dünyanın diğer en değerli para birimleri sıralaması ise şu şekilde ilerliyor.

Bahama Doları ile Amerikan Doları değeri aynıdır.

Panama Balboası dolara denk.

Küba Pesosu dolarıyle şuan eşit.

Brunei Doları 0,73 Amerikan Doları

Yeni Zelanda Doları 0,72 Amerikan Doları

Bosna Markı 0,63 Amerikan Doları

Azeri Manatı 0,59 Amerikan Doları

Bulgar Levası 0,58 Amerikan Doları

Belarus Rublesi 0,38 Amerikan Doları

Tunus Dinarı 0,37 Amerikan Doları

İsrail Şekeli 0,32 Amerikan Doları

Gürcistan Larisi 0,32 Amerikan Doları

Türkmenistan Manatı 0,29 Amerikan Doları

Peru Nuevo Solu 0,28 Amerikan Doları

Katar Riyali 0,27 Amerikan Doları

BAE Dirhemi ya da Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 0,27 Amerikan Doları

Suudi Arabistan Riyali 0,27 Amerikan Doları

Polonya Zilotisi 0,27 Amerikan Doları

Rumen Leyi 0,25 Amerikan Doları

Malezya Ringiti 0,25 Amerikan Doları

Libya Dinarı 0,22 Amerikan Doları

Brezilya Reali 0,19 Amerikan Doları

Hırvatistan Kunası 0,16 Amerikan Doları

Danimarka Kronu 0,16 Amerikan Doları

Çin Yuanı 0,15 Amerikan Doları

Hong Kong Doları 0,13 ABD Doları

Makau Patakası 0,13 ABD Doları

Norveç Kronu 0,11 Amerikan Doları

İsveç Kronu 0,11 Amerikan Doları

Botswana Pulası 0,093 ABD Doları

Tacikistan Somonisi 0,088 Amerikan Doları

Türk Lirası 0,074 Amerikan Doları’na denk

2023'de Dünyanın En Yüksek 20 Para Birimi # Currency USD rate EUR rate Code 1 Kuwaiti Dinar 3,25 USD 3,19 EUR KWD 2 Bahraini Dinar 2,66 USD * 2,61 EUR BHD 3 Omani Rial 2,60 USD * 2,55 EUR OMR 4 Jordanian Dinar 1,41 USD * 1,38 EUR JOD 5 Cayman Islands Dollar 1,22 USD 1,20 EUR KYD 6 British Pound Sterling 1,20 USD 1,17 EUR GBP 7 Swiss Franc 1,03 USD 1,01 EUR CHF 8 European Euro 1,02 USD 1 EUR EUR 9 US Dollar 1 USD 0,98 EUR USD 10 Canadian Dollar 0,77 USD 0,76 EUR CAD 11 Singapore Dollar 0,71 USD 0,70 EUR SGD 12 Brunei Dollar 0,71 USD 0,70 EUR BND 13 Australian Dollar 0,68 USD 0,67 EUR AUD 14 New Zealand Dollar 0,62 USD 0,60 EUR NZD 15 Azerbaijani Manat 0,59 USD 0,58 EUR AZN 16 Aruban Florin 0,56 USD 0,55 EUR AWG 17 Bulgarian Lev 0,52 USD 0,51 EUR BGN 18 Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 0,52 USD 0,51 EUR BAM 19 Fijian Dollar 0,45 USD 0,44 EUR FJD 20 Israeli Shekel 0,29 USD 0,28 EUR ILS

2023 Türk Lirasının Değerli Olduğu Ülkeler

Dünyanın en değerli para birimleri listesi baya kabarık. Listenin başında Kuveyt Dinarı yer alıyor. Türkiye maalesef son bir kaç yılda alt sıralara gerilemeye başladı. Aşağıda doğru giden yolda bir çok para birimi 0,10 ve 0,50 arasında seyrediyor. 06.10.2021 tarihli dolar karşılıkları yazılmıştır. Para birimlerinin güncel fiyatlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

En Değerli Para Birimleri Sıralamasında Türkiye

Dünyada en değerli para birimleri listesinde, 5 yıl önce 18 ve 20. sıralarda dolaşırken, bugün 44. Sırada Türk Lirası yer alıyor. Türk Lirası yüzde yüzden fazla değer kaybetse de sıralamada yine yüzde yüz aşağı inmiş görünüyor. Henüz adını bile bilmediğimiz bir çok ülkenin bizden yukarıda olduğu söyleyelim. Makau patakası ismindeki para biriminin 39. Sırada, Botswana Pulası ismindeki para biriminin 42. Sırada yer aldığını düşünürsek bayağa bir itibar kaybettik.

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Dünya Para sıralamasında Türkiye her geçen gün bir adım aşağı doğru gitmeye meyilli. Çünkü enflasyon, işsizlik ve Merkez Bankası faiz oranları nedeniyle gidişat kötü. Bugün gelinen durumda siyasi olaylarında büyük bir paydası var. Bunun içerisine pandemi girince durum kaçınılmaz oldu. Bir çok ülkenin para birimi değer kaybetse de bizimki başka bir şey.

Türk Lirası Neden 44. Sıraya Geriledi?

Türk Lirası üzerinde yaşanan baskının bir çok nedeni var. Çok fazla siyasete girmeye gerek yok, teknik ve objektif olarak bakıldığında TL’nin değer kaybına neden olan en büyük faktörler hepimizin malumu enflasyon. Enflasyon oranları dünyanın hemen hemen hiç bir yerinde olmadığı kadar yüksek. En azından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu şekilde bir enflasyon yok.

Enflasyon yüksek olunca faiz oranları yüksek tutulmak zorunda kalınıyor. Bu da ülkenin cidi anlamda beline bir yük bindiriyor. Dışarıya yüklü miktarda faiz ödemesi yapmak istemeyen iktidar düşük faiz uygulasak istese de bunu başaramıyor. Son dönemde yükselen enflasyona karşın faiz indirimine giden TCMB’nin hamlesi bardağı taşıran son damla oldu adeta ve dolar kuru 8,97 seviyesine kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Tabi dolarda asıl değer kaybının nedenlerinden bir tanesi de siyasi olaylar ve ABD ile Türkiye’nin bozulan ilişkileri. Aynı zamanda ABD dışında diğer bir çok ülke ile de bozulan ilişkiler doların TL karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Sadece dolar değil, Bulgar lveası, Suudi Riyali ve hemen hemen tüm para birimleri, Türk Lirası karşısında rekor yüksek seviyelerden fiyatlanıyor.

TL neden değer kaybediyor, TL nasıl değer kazanır

TCMB’nin yabancı yatırımcıya karşı güven verememesi de burada ana faktörlerden bir tanesi. Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı sebepsiz yere TCMB başkanlığından kovarak, Kavcıoğlu’nu ataması sonrası kur tarafında artık yeni zirvelerin geleceği bilinmekteydi ve beklenen oldu gibi görünüyor. Dolayısı ile bu tablo çok da sürpriz bir tablo olmadı denilebilir.

Son olarak bazı kesimler TL’de değer kaybı hükümetin yeni stratejisi diyorlar. İhracatı artırmak için yapılan bir hamle diyorlar ancak bu pek de mantıklı bir açıklama gibi durmuyor. TL’nin değer kaybetmesine engel olamayanların uydurduğu bir hikaye gibi görünüyor.

Türk Lirası Ne Zaman Değer Kazanır ?

Türk lirasının değerinin erimesi milli servetimizi önemli oranda düşürdü. Kişi başı dolar bazında gelirin bile inanılmaz yüzdede düştüğü görülüyor. Kendi ülkemizde bile pahalı bir yaşam sürmemizin tek gerekçesi dolar. Türk lirası ne zaman değer kazanır ? Öncelikle ülkenin faiz oranlarının özel şirketlere göre düzenlenmesi gerekiyor. Enflasyon ’da büyük oranda düşürülmeli.

Siyasi bir çok konu ve hukuk kanunları gözden geçirilmeli. Dış ilişkilerde daha başarılı bir Türkiye görünmesi gerekiyor. Tüm bunlara bağlı biçimde ülkeye döviz getiren yatırımcılar bulunmalıdır. Elbette tüm bu faktörlere baktığımızda Türk Lirasının eski günlerine dönmesi zor. Fakat elbette imkansız değil.

Dolar Nasıl Dünyanın Rezerv Para Birimi Oldu?

Dünya’da bunu başaran onlarca ülke ve para birimi var. Profesyonel bir adımda birkaç senede olmasa da önümüzdeki yıllar içinde gidişat düzeltilebilir. Uzmanlara göre bu sürenin 5 ile 10 yılı bulabileceği konuşulmaktadır. Elbette siyasiler daha hızlı bir biçimde sekntronize çalışırsa bu süre daha aşağı seyredebilir.

TCMB’ye kaybolan güvenin yeniden sağlayarak

Enflasyon oranlarını aşağı çekici adımlar atarak

Siyasi ortamı yumuşatarak

ABD ve komşu ülkelerle ilişkileri normalleştirerek

Üretim ekonomisi modelini uygulayarak

Sermaye piyasalarında gerekli düzenlemeleri yaparak

Güçlü maliye politikaları uygulayarak

Bu maddeler uygulanırsa Türk Lirası’nın değer kazanmaması için bir sebep yok aslında. Çünkü, şu an TL’de yaşanan değer kayıpları bu maddelerin olmaması. Bu ve benzeri adımlar atıldığında TL hakettiği değere hızlı bir şekilde kavuşacaktır. Yine de bunun sabır gerektiren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Yani bugünden yarına hemen Türk Lirası’na değer kazanır demek zor. Bunu yapabilecek tek yol faiz arttırmak olur. Ancak faizleri artırmanın, başka sorunlara yer açacağı bilindiğinden bu yola gitmek akıllıca olmayacaktır.

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