Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatta en çok konuşulan konulardan biri de 'Kiev'in hayaleti' olarak adlandırılan ve adeta ülkenin kahramanı olan pilot oldu. Çatışmaların ilk gününde 6 savaş uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık sosyal medyada gündem olurken 'Kiev hayaleti' kim? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.



Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.



UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR

Ukraynalılar ise, 'Kiev'in Hayaleti' pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.



AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Ukrayna'nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı.' ifadelerine yer verdi.



Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için 'Kiev'in Hayaleti' olarak tanımlandığı aktarıldı.

ALTI RUS UÇAĞI DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre 'hayalet', 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.



Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, 'İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti' diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi' ifadeleri yer aldı. aa