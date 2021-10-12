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Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, 97 yıldır yenemediği Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar son saniyede Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Dünya Kupası umudunu son maçlara taşıdı. Bu sonucun ardından puanımızı 15'e yükseltirken, 2. Norveç'le aramızdaki 2 puanlık farkı koruduk. Türkiye son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacakken Norveç ise Letonya ve Hollanda'yla oynayacak.

Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi
12 Ekim 2021 Salı 00:38

Norveç karşısında büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım, Letonya deplasmanında son saniyede Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle güldü.

SON SANİYEDE GÜLDÜK

Karşılaşma boyunca rakip kalede fazla etkili olamayan A Milli Takım, 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü. 65. dakikada oyuna dahil olan Serdar Dursun, ilk milli maçında 76. dakikada golünü atarak skora dengeyi getirdi. 90+9. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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