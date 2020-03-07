Dünya Kadınlar Günü için en Anlamlı Mesajlar En özel Alınabilecek Hediyeler ..

Dünya Kadınlar için en Anlamlı Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler ..Geçmişten günümüze kadınlar günü ne anlam taşımaktadır...

Dünya Kadınlar için en Anlamlı Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler ..

Türkiye'de ilk kez 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anımsamaya başlandı. 1980 darbesi yapıldığı dönemde dört yıl kutlama gerçekleşti. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle yayıldı ve şuan halen devam ediliyor.

Diğer yandan ise bu günün temeli ; ABD’nin New York bölgesinde 1857 senesinde yaşanan grevin sonrasında 120 kadın işçi hayata veda edince kadın haklarının savunulması açısından önem teşkil etmektedir.

İşte Tercihte Bulunulabilecek Özel Hediyeler..