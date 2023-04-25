Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak Bayraktar Kızılelma'nın test çalışmaları son sürat devam ediyor. Uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçen Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Görüntüleri paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, attığı tweet'e "Dünya havacılık tarihinde bir ilk" notunu düştü.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

AKINCI TİHA İLE KOL UÇUŞU İCRA ETTİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.

"DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak "Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" ifadelerini kullandı.