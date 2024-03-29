Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BAYERN MÜNİH DEVREDE

İspanyol basınındaki haberlere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

TEKLİF YAPACAKLAR

Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği öne sürüldü.



1 GOL ATTI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.