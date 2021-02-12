Dün motorine, bugün benzine zam

Motorine dün gelen zammın ardından bugün de benzine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzine 11 kuruş zam yapıldı. Artış EŞEL MOBİL Sistem gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzine ve mazota zam

Motorine dün gece gelen 16 kuruş zammın ardından bir zam haberi de benzinden geldi. Bu geceden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam uygulanacak. Ancak zam, eşel mobil uygulaması gereği pompaya yansımayacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 7,27 TL, Ankara’da 7,30 TL, İzmir’de 7,32 TL’den satılıyor.

Bu gece yarısından itibaren benzine 11 kuruş zam yapıldı. Artış EŞEL MOBİL Sistem gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzin fiyatına 11 kuruş zam geldi, ancak fiyat artışı ÖTV’den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansımayacak.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında, 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 11 kuruş artış yapıldı.

Fiyat artışı, mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV tutarından karşılanacak. Söz konusu zam farkı perakende pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 12/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.