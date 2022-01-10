sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0

Dul ve yetim maaşları da 2.500 TL'ye tamamlanacak mı?

En düşük emekli aylığının 2.500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. 2500 TL'nin altında kalan dul ve yetim maaşları da 2500 TL'ye yükseltilecek mi?

Dul ve yetim maaşları da 2.500 TL'ye tamamlanacak mı?
10 Ocak 2022 Pazartesi 00:14

En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklardır?

Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 2500 TL'nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

2500 x % 50= 1.250 TL dula,

2500 x % 25= 625 TL de yetime ödenecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #dul ve yetim maaşları #2022 dul ve yetim maaşları #dul ve yetim maaşları yükselecek mi #dul ve yetim maaşları kaç lira #dul maaşı kaç lira #yetim maaşı kaç lira
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.