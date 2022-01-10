Dul ve yetim maaşları da 2.500 TL'ye tamamlanacak mı?

En düşük emekli aylığının 2.500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. 2500 TL'nin altında kalan dul ve yetim maaşları da 2500 TL'ye yükseltilecek mi?

En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklardır?

Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 2500 TL'nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

2500 x % 50= 1.250 TL dula,

2500 x % 25= 625 TL de yetime ödenecektir.