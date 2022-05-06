Dul eşin nikahsız yaşaması maaş almaya engel mi?

Ölen sigortalının dul eşinin ölüm aylığı alabilmesi için sonradan evlenmemesi gerekiyor. Eşin evlenmesi durumunda hak sahibi olma niteliği ortadan kalktığı için ölüm aylığı kesilmektedir. Nasıl ki; sigortalının sağlığında dinî nikâhlı olması kişiyi hak sahibi yapmaz ise resmî nikâhlı eşin ölümü sonrası bir başka kişiyle dinî nikâhla yaşamak da kişiyi hak sahibi niteliği dışına çıkarmaz.

Örneğin; eşin ölümü sonrası SGK tarafından maaş bağlanan kişi daha sonra resmî nikâh olmaksızın bir başkasıyla yaşamaya başlasa da maaşı kesilmez. Ancak bu durumun yasal olsa bile ahlaki olmadığını, olayın kul hakkı ve devlet malı ile ilintili olduğunu belirtelim. Bunun dışında, sigortalının dul eşlerinin ölüm aylığına hak kazanabilmeleri için başka bir şart aranmamaktadır. Hal böyle olunca da dul maaşı alan kadın veya erkek evlenince maaşının kesileceğini bildiği için resmi nikah yapmaksızın bazen dini nikahla bazen de nikahsız olarak birlikte yaşmaktadırlar. Kanun müsaade ettiği için bunlara kimsenin bir şey deme hakkı da yoktur.

Ölen sigortalının dul eşinin sigortalı olarak çalışması ya da SGK’dan gelir veya aylık alması ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir. Kanunun aradığı tek şart eşin dul olma halinin devam etmesi yani sonradan evlenmemesi, bir anlamda ölen eski eşe manevi sadakat göstermesidir. Ölüm anından önce boşanma davası açılsa dahi eşin vefat ettiği tarihte boşanma neticelenmemişse halen resmî olarak eş sayıldığından ölen eşinden dolayı maaş alınabilecektir.

Sonuç olarak, bizim Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na önerimiz, öncelikle uygulamayı ve yaşanan sıkıntıları masaya yatırarak yasal boşlukları gözden geçirerek yeni bir düzenleme yapmasıdır. Aksi takdirde kendi elimizle nikahsız yaşamayı teşvik etmiş oluruz. Bir de insanların vicdanlarından ve ihbarlarından medet ummayı bırakmanın zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyoruz.