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Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takıları bırakan gelin, babasıyla birlikte düğünden çıkıp giderken kapı önünde dünürler birbirine girdi. Kavga nedeniyle sinir krizi geçiren gelin ise arabayı yumrukladı. Olay anı kameraya yansıdı.

Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
30 Haziran 2021 Çarşamba 22:40

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti.

DÜNÜRLER BİRBİRİNE GİRDİ

Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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