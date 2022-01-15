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Düğünde genç kızın damada attığı bakış olay olmuştu! Meğer işin aslı öyle değilmiş

Sosyal medyada viral olan bir düğün videosunda, gelinle oynayan damadın bir kıza attığı bakış olay olmuştu. Görüntülerdeki kızın, damadın kız kardeşi olduğunu belirten düğün sahipleri, videoyu çarpıtanlar için "Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düğünde genç kızın damada attığı bakış olay olmuştu! Meğer işin aslı öyle değilmiş
15 Ocak 2022 Cumartesi 16:09

Sosyal medyada önceki günlerde yayınlanan bir video, kısa sürede gündeme oturdu. Söz konusu videoda, karşılıklı oynayan damat ve gelinin olduğu görüldü. Ancak bu sırada damadın, arkasından geçen başka bir kıza attığı bakış çok konuşuldu.

Düğün öncesi gelin alma sırasında çekildiği belirtilen bu görüntü, sosyal medyada dolaşıma girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olabileceğini belirtti ancak çok sayıdaki kişi bu uyarıları dinlemeyerek paylaşımlarına devam etti.

Olayın ardından düğün sahipleri tarafından bir açıklama yayınlandı. Düğün sahipleri, görüntülerde damada bakan kızın, aslında damadın kardeşi olduğunu belirterek, videonun çarpıtıldığını savundu.

Düğün sahipleri tarafından yapılan açıklamada, "Herkesi özel hayata saygıya davet ediyoruz. Kimsenin insanların mutlu gününü zehir etmeye hakkı yok. İnsanlar hakkında bilip bilmeden iftira atanları Allah'a havale ediyoruz" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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